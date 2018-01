Atlético-MG vence e lidera o Mineiro O Atlético-MG venceu o Ipatinga de virada, por 2 a 1, neste domingo, no estádio Independência, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Com a vitória, a equipe assumiu a liderança do Estadual ao lado do Cruzeiro, com 10 pontos ganhos. Mesmo jogando fora de casa, o Ipatinga saiu na frente. Aos 17 minutos, numa jogada que se iniciou após um passe errado do lateral Paulo César, do Atlético, o meia Alexandre Goulart recebeu na área e tocou na saída de Velloso, fazendo 1 a 0. O goleiro do Atlético sofreu o seu primeiro gol na competição. Velloso defendia uma invencibilidade de mais de seis jogos e ficou 619 minutos sem levar gols. O Atlético teve a oportunidade de empatar aos 28 minutos, com Marques. O atacante, contudo, não converteu um pênalti, defendido pelo goleiro do Ipatinga, Rodrigo Posso. O técnico Abel Braga resolveu arriscar e voltou do intervalo com três atacantes, substituindo o lateral improvisado Zé Carlos pelo centroavante Valdir. O empate só veio aos 24 minutos da etapa final, numa cobrança de falta do meia Lincoln. Aos 39, Guilherme tabelou com Lincoln e Marques e virou para o Atlético. Pouco depois, o Ipatinga teve a chance de chegar ao empate novamente, mas Velloso defendeu um pênalti cobrado por Fabinho. A rodada do Estadual foi aberta no sábado. O Cruzeiro foi a Governador Valadares e venceu, no Estádio Mammoud Abbas, o Democrata por 1 a 0, gol do zagueiro Cris. Com o resultado, o time do técnico Luiz Felipe Scolari chegou aos 10 pontos ganhos e manteve a liderança da competição. O Campeonato Mineiro teve mais três partidas: Vila Nova 3 x 0 URT, Mamoré 2 x 1 Guarani e Caldense 2 x 1 Rio Branco.