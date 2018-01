Atlético-MG vence e sobe para o 4º lugar O Atlético-MG manteve a invencibilidade, agora de nove jogos, ao derrotar, nesta quinta-feira à noite, o Figueirense por 1 a 0, em Florianópolis. Ao somar seu 60º ponto, a equipe mineira passa a ocupar a 4ª posição no Campeonato Brasileiro. O jogo foi marcado por um paradoxo. O Figueirense foi superior o tempo todo, enquanto o Atlético, em uma das raras chances consolidou a vitória. Foi a segunda derrota consecutiva do alvinegro catarinense que agora está há quatro jogos sem vencer. Um verdadeiro show de bola foi proporcionado pelo Figueirense no primeiro tempo fazendo do goleiro Edson Bastos um mero expectador e de Velloso o grande destaque do jogo. A má pontaria, no entanto, impediu que o time de Florianópolis pudesse transformar em gols as dezenas de oportunidades criadas. Já aos quatro minutos, o zagueiro Márcio Goiano chutava na trave. Aos 12 foi a vez de Sandro Gaúcho desperdiçar uma bela trama iniciada pelo lateral Triguinho. Sempre objetivo na condução da bola até a área adversária, o Figueirense esbarrou ainda na noite inspirada de Velloso. Ele salvou o Atlético em várias oportunidades, como aos 35, quando interceptou um belo chute do meia-atacante Fernandino e outro aos 46, quando o volante Bilu recebeu dentro da área e chutou exigindo outra bela defesa. Com a mesma disposição no início do segundo tempo, o Figueirense foi traído pelo oportunismo do atacante Fábio Júnior logo aos oito minutos. Ele escorou um cruzamento de Hélcio para fazer o gol da partida. Mesmo com o acréscimo de dois atacante no time, o Figueirense voltou a repetir os erros nas finalizações, permitindo que o Atlético segurasse o resultado até o final da partida, resultado que o motivou ainda mais para o clássico de domingo, diante do seu maior rival, o Cruzeiro, líder do Campeonato.