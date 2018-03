Atlético-MG vence Flu e espanta crise Aconteceu tudo o que o técnico Celso Roth precisava e que a torcida cobrava. A convincente vitória sobre o Fluminense por 3 a 0, neste sábado, no estádio Independência, manteve o Atlético-MG entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e serviu para espantar a crise que rondava o clube mineiro pelos seguidos maus resultados na competição e a eliminação na Copa do Brasil. O resultado levou o Atlético para a terceira posição na tabela de classificação, com 17 pontos, e aliviou a pressão sobre o treinador, que vinha sendo bastante contestado pelos torcedores. Já o Fluminense permanece com 13 pontos em 10 jogos. "Fazia tempo já. A gente estava com saudades de comemorar três pontos", resumiu o goleiro Velloso, após o time mineiro ficar quatro rodadas sem vencer. "Esse resultado deve dar confiança à equipe, que parecia ter perdido." Para Celso Roth, a vitória foi importante após uma semana "complicada e tumultuada" que o clube viveu, principalmente nos seus bastidores, com a saída do presidente licenciado do Conselho Deliberativo, Alexandre Kalil. "O trabalho tinha base, sempre teve base. O trabalho deu uma desequilibrada, tecnicamente falando, e até fora de campo, infelizmente", defendeu-se o treinador. "Nos empenhamos muito e merecemos", disse o atacante Fábio Júnior, autor de dois gols na partida. O técnico Renato Gaúcho optou por um esquema bastante cauteloso, com seis jogadores no meio-campo e apenas Sorato na frente. A tática deixou o tricolor carioca, apesar da boa marcação exercida, acuado diante do ímpeto ofensivo inicial do Atlético, que abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. O meia Alexandre aproveitou um cruzamento de Lúcio Flávio da direita e, de joelho, acertou o canto esquerdo de Kleber, fazendo 1 a 0 para o time mineiro. Na etapa final, o Fluminense abandonou o esquema defensivo, com mais um homem no ataque - Ademílson - e partiu para cima do adversário em busca do empate, o que deu ao Atlético a oportunidade de ampliar o marcador nos contra-ataques. Mas foi numa saída errada de bola da defesa tricolor que o atacante Fábio Júnior marcou o segundo gol atleticano, ao tocar por baixo do goleiro do Flu. Cinco minutos depois, o mesmo Fábio Júnior fez 3 a 0, completando um passe do meia Lúcio Flávio. "O Atlético mereceu a vitória. Jogamos muito pouco para sair daqui com um resultado positivo", comentou, resignado, Renato Gaúcho. Ficha técnica: Atlético-MG: Velloso; Cicinho, Luiz Alberto, Scheidt e Michel; Ferrugem, Genalvo, Lúcio Flávio e Alexandre; Quirino (Guilherme) e Fábio Júnior (Lenílson). Técnico: Celso Roth. Fluminense: Kléber; César (Ademílson), Augusto e Rodolfo; Jancarlos, Marcão, Marciel, Carlos Alberto, Lopes e Jadílson; Sorato. Técnico: Renato Gaúcho. Gols: Alexandre, aos 23 minutos do primeiro tempo; Fábio Júnior, aos 23 e aos 28 do segundo. Árbitro: Wilson Luís Seneme (SP). Cartão amarelo: Rodolfo, Scheidt, Ferrugem e Lenílson. Público: 6.702 pagantes. Renda: R$ 47.651,00. Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte.