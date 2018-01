Atlético-MG vence Juventude de virada O Juventude voltou a decepcionar sua torcida neste domingo, perdendo em casa por 2 a 1 para o Atlético (MG), em jogo pela Copa Sul-Minas. Foi a quinta derrota do time caxiense, que soma apenas uma vitória na competição. Já para o time visitante, o resultado aliviou a crise, pois foi o segundo triunfo também em seis jogos. O Juventude começou na frente com gol do estreante Edmílson. Aos 17 minutos, ele tabelou com Marcelo e concluiu na área, fazendo 1 a 0. O Atlético reagiu, ainda na primeira etapa, tendo como destaque o atacante Marques. Aos 38 minutos, ele cruzou a bola na cabeça de Gilberto Silva, que empatou. Quatro minutos depois, foi ele quem concluiu uma jogada de Bosco e fez 2 a 1 para o time mineiro. No segundo tempo, o Juventude perdeu duas chances incríveis, uma com Dionattan e outra com Leonardo Manzi, que poderiam ter amenizado a decepção da torcida. O Atlético procurou atuar mais nos contra-ataques, tendo em Marques o jogador mais perigoso.