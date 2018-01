Atlético-MG vence Lusa em amistoso O Atlético Mineiro venceu a Portuguesa por 2 a 1, em amistoso disputado neste sábado, na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Um bom público compareceu ao Estádio Manduzão para acompanhar a partida. O atacante Marques marcou os dois gols do time mineiro, aos 42 minutos do primeiro tempo e aos 28 da etapa final. Lotte diminuiu para a Portuguesa, aos 29. Apesar da derrota, o técnico Candinho disse ter gostado da movimentação de seus jogadores. Mas considerou a derrota injusta. Candinho fez questão de ressaltar que o time precisará de reforços para fazer uma boa campanha dentro do Campeonato Brasileiro. Maurinho, lateral do Flamengo, está praticamente certo, enquanto o atacante Enilton, do Coritiba, ainda depende de acerto entre as partes. Outros amistosos deste sábado: Etti Jundiaí 1 x 0 Palmeiras Botafogo (RJ) 1 x 1São Caetano Fluminense (RJ) 3 x 0 Ponte Preta Internacional (RS) 3 x 1 Guarani (SP) Vila Nova (GO) 1 x 1 Grêmio (RS) Sapiranga (RS) 1 x 4 Caxias (RS) Malutrom (PR) 3 x 1 Figueirense (SC) ABC 3 x 0 Alecrim (RN) Goiás 1 x 2 Anapolina