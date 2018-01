Atlético-MG vence Mamoré no sufoco O Atlético-MG foi a Patos de Minas e passou com dificuldades pelo Mamoré, por 2 a 1, neste sábado, no Estádio Waldomiro Pereira, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Os gols do Galo foram marcados por Juninho e Alessandro. Alan descontou para o Mamoré. Com a vitória apertada, o Alvinegro passa a ocupar a vice-liderança no Mineiro - ao lado do América, que enfrenta a URT, neste Domingo -, com 13 pontos em seis jogos, sonhando ainda em conquistar o título. Já o Mamoré continua na vice-lanterna, com apenas quatro pontos em seis partidas, à frente apenas do Guarani, de Divinópolis. O Cruzeiro lidera a competição com 18 pontos em seis partidas. Apesar da fragilidade do adversário, o Atlético encontrou muitas dificuldades para jogar no primeiro tempo. Os laterais não conseguiam chegar à linha de fundo e os atacantes não penetravam na área do Mamoré, que jogava com sua defesa bem fechada. O meio-campo atleticano também errava muitos passes. A alternativa do Galo para tentar o gol era através dos chutes de fora da área. O primeiro que assustou o goleiro Wilson foi Alessandro. Logo aos 5 minutos, o atacante carregou a bola da esquerda para o meio e chutou forte, acertando o travessão. Quase meia hora depois, aos 32, o jovem Juninho recebeu a bola sem marcação na entrada da área do Mamoré. O meia chutou forte e acertou o ângulo do goleiro Wilson, fazendo 1 a 0 para o Atlético. Foi o primeiro gol da promessa atleticana, jogando no time profissional. No segundo tempo, os erros de passe do meio-campo continuaram, assim como a inoperância dos laterais atleticanos. O Mamoré se aproveitou e melhorou no jogo. Até que, aos 17 minutos, Alan recebeu na área, girou o corpo e chutou para empatar a partida, em 1 a 1. A bola ainda desviou no zagueiro André Luiz, antes de encobrir o goleiro Velloso. Com o gol o Mamoré empolgou-se na partida e partiu para tentar a virada, abrindo espaços na sua defesa para o ataque atleticano. Aos 27 minutos, depois que Guilherme tentou por duas vezes, na frente do goleiro Wilson, bola sobrou para Alessandro, fazer 2 a 1 para o Galo, e sacramentar a vitória atleticana. No final da partida, aos 44, Joelson quase tira a vitória do Atlético, ao acertar uma cobrança de falta na trave esquerda de Velloso que estava batido. Ficha Técnica Mamoré - Wilson; Da Silva (Riva), Anderson Bill (Alan), Luciano Dragão e Reinaldo Maciel (Leandro Amaral); Rones, Rolete, Fio e Robson; Joelson e Cafu. Técnico: Adilson Baiano Atlético-MG - Velloso; Cicinho, André Luiz, Neguete e Marquinhos; Hélcio, Ferrugem, Juninho (Genalvo) e Lúcio Flávio (Alexandre); Alessandro (André Silva) e Guilherme. Técnico: Celso Roth Gols: (Atlético: Juninho, aos 32 minutos/primeiro tempo, Alessandro, aos 27 minutos/segundo tempo ) - (Mamoré: Alan aos 17 minutos/segundo tempo) Árbitro:Marcelo Rufino Santos Cartões Amarelos: (Atlético: Ferrugem,Cicinho, Guilherme) - (Mamoré: Anderson Bill) Cartões Vermelhos: (Atlético:) - (Mamoré:) Renda: não divulgado Público Pagante: não divulgado Público Total: não divulgado Local: Estádio Waldomiro Pereira, em Patos de Minas