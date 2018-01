Atlético-MG vence, mas não evita volta O Atlético-MG venceu nesta quarta-feira o Estrela do Norte por 4 a 3, no Estádio Mário Monteiro, em Cachoeiro do Itapemirim (ES), na estréia das duas equipes na Copa do Brasil. Com o resultado, o time mineiro necessita de apenas um empate no próximo jogo, em Belo Horizonte, para avançar na competição. Mesmo se perder por uma diferença de um gol, no caso de um placar inferior a 4 a 3, o Atlético assegura a classificação para a próxima fase. Na etapa inicial, o Galo saiu na frente com Euller logo aos três minutos. O atacante aproveitou um rebote do goleiro Tafarel para fazer 1 a 0. O time da casa, porém, não se intimidou com a desvantagem e virou o placar. Aos 20 minutos, o meia Marcelo Pelé empatou com um belo gol. Dez minutos depois, o atacante Roubert fez 2 a 1 para o Estrela do Norte. Mas aos 37, o atacante Quirino, de cabeça, deixou tudo igual novamente ao marcar o segundo do Atlético. Ainda no primeiro tempo, a equipe capixaba perdeu o seu goleiro titular. Tafarel deixou o estádio com uma fratura na perna direita depois de uma forte dividida com Quirino. Os dois times voltaram com a mesma disposição para o segundo tempo. Marcelo Pelé, aos 11 minutos, colocou novamente o Estrela do Norte na frente. O Galo, no entanto, contava com o meia Rodrigo Fabri, que desequilibrou a partida. Ele empatou novamente aos 14 minutos, num chute forte. Aos 33, Fabri concluiu na área, de primeira, um cruzamento da direita para fazer 4 a 3. O argentino Prieto, que entrou no lugar de Euller, ainda desperdiçou um pênalti, que, se convertido, evitaria a partida da volta. A cobrança foi defendida por Thiago.