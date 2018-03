Atlético-MG vence Náutico por 3 a 1 O Atlético não teve muito trabalho para vencer hoje o Náutico, no estádio Independência, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. O Galo fez 3 a 1 nos pernambucanos e se classificou para às quartas-de-final da competição. Os gols foram marcados por Lúcio Flávio, Alexandre e Guilherme, para os mineiros. Kuki descontou para o Náutico. Na primeira partida de ida, realizada em Recife, no dia 9 de abril, o Atlético também venceu, por 2 x 1. Agora os mineiros pegam outro time pernambucano. Enfrentam o Sport, que passou pelo Fluminense, depois de duas vitórias. Com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença, o Atlético começou a partida fechado no meio campo e buscando as jogadas pelas laterais para chegar ao gol do Náutico. O ataque pernambucano, na ânsia para chegar logo ao gol e pressionar o Galo, na maior parte das vezes que chegava à frente, caía na linha de impedimento tramada pela defesa atleticana ou errava nas finalizações. Com passes rápidos no ataque, os mineiros chegaram ao primeiro gol, aos 23 minutos, depois de uma jogada individual de Lúcio Flávio. O armador arrancou pelo meio e acabou sofrendo a falta na entrada da área. O mesmo Lúcio Flávio cobrou, no canto esquerdo de Gilberto, e fez 1 a 0 para os mineiros. Após o gol, o Galo continuou pressionando, principalmente pela lateral direita, e teve a chance de ampliar o placar. Aos 32 minutos, o lateral Cicinho recebeu a bola e buscou a linha de fundo. Já dentro da área foi travado pela defesa pernambucana. O árbitro carioca Wagner Tardelli marcou pênalti. Guilherme se apresentou para a cobrança. Porém, o atacante chutou fraco, nas mãos de Gilberto. Foi o terceiro pênalti perdido pelo jogador na temporada. No segundo tempo, ainda entusiasmado com a defesa de Gilberto, o Náutico tentou iniciar uma reação. Mas o Atlético tratou de esfriar os pernambucanos. Logo aos 7 minutos, Alexandre recebeu a bola dentro da área. O meia dominou e, de virada, acertou o ângulo de Gilberto, fazendo 2 a 0 para o Galo. Três minutos depois, os mineiros chegaram ao terceiro gol. Lúcio Flávio cruzou da esquerda para dentro da área. Desta vez, Guilherme não perdoou. De cabeça, fez 3 a 0 para o Galo, e o seu sexto gol na Copa do Brasil. Após o gol, o atacante foi substituído por Fábio Júnior, que fez sua estréia no time do Atlético. "Sou funcionário do clube e tenho que obedecer as ordens do treinador. Mas não gostei de ser substituído", reclamou Guilherme que, quando perdeu o pênalti foi vaiado pela torcida mas, quando fez de cabeça recebeu aplausos e ouviu o torcedor gritar seu nome. Depois de uma bobeada da defesa mineira, o Náutico chegou ao seu primeiro, aos 20 minutos. Yan cruzou da esquerda para o meio da área. A bola sobrou para Kuki chutar forte e diminuir para os pernambucanos. Apesar do gol, os jogadores do Náutico não se entusiasmaram e apenas continuaram a marcar os jogadores do Galo, esperando o final da partida e o momento para voltar para Recife sem a classificação. Ficha Técnica Atlético: Velloso; Cicinho, Nem (Cleisson), Scheidt e Marquinhos; André Luiz, Genalvo, Lúcio Flávio e Alexandre; Guilherme (Fábio Júnior) e Paulinho (Juninho). Técnico: Celso Roth. Náutico: Gilberto; Wilson Surubim, Erlon, Pedro Paulo e Esquerdinha; Sérgio Soares, Adilson, Mabília (Renan) e Yan; Cláudio (Jorge Henrique) e Kuki. Técnico: Heriberto da Cunha. Gols: Lúcio Flávio, aos 23 minutos do primeiro tempo; Alexandre, aos 7, Guilherme, aos 10 e Kuki, aos 20 minutos do segundo tempo. Árbitro: Wagner Tardelli (RJ). Cartão amarelo: Cicinho, Nem, Scheidt, Guilherme, Marquinhos, Lúcio Flávio, Cleisson, Yan, Adilson, Esquerdinha, Pedro Paulo. Renda: R$ 68.389,00. Público: 14.473 pagantes. Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte.