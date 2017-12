Atlético-MG vence no Rio e segue vivo Novamente com um time formado por vários jogadores da categoria de base, o Atlético-MG se superou e derrotou o Fluminense por 2 a 0, nesta quinta-feira, no estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Faltando apenas três rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, a equipe mineira subiu para 40 pontos, deixou a lanterna para o Brasiliense e se manteve com chances, ainda poucas, de se livrar do rebaixamento para a Série B em 2006. O herói do Atlético-MG foi novamente o lateral-direito Zé Antônio, autor dos dois gols da vitória. O jogador repetiu o feito obtido na vitória sobre o Paysandu, em Belém, quando marcou duas vezes. ?Vamos lutar até o último instante. Vamos continuar acreditando?, disse o jogador. Na próxima rodada, a equipe de Minas Gerais enfrentará o Coritiba, em casa, no domingo, e tem de torcer por resultados negativos de seus adversários na luta contra o rebaixamento - Figueirense, São Caetano, Flamengo e Ponte Preta. Com a segunda derrota consecutiva, o Fluminense já vê ameaçada a vaga para a Copa Libertadores da América. Com 68 pontos, está apenas quatro na frente do Palmeiras. E ainda há o confronto direto contra o time paulista, na última rodada, em São Paulo. A torcida do Fluminense protestou e chegou a interpelar o presidente do clube, Roberto Horcades, na tribuna do estádio. O dirigente não pode ser culpado pela apatia do time e os erros seguidos de passes. O técnico Abel Braga refletia no banco o nervosismo com a atuação da equipe. Ele gesticulava, gritava o tempo todo e não se conformava com a displicência de alguns. A equipe da casa jogou desfalcada de quatro de seus melhores jogadores: Petkovic, Tuta, Arouca e Juan. Pela campanha no Brasileiro, isso não seria suficiente para ser totalmente superada pelo até então lanterninha da competição.