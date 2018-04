Atlético-MG vence o Villa Nova em jogo-treino

Rosinei, com dores musculares, mais uma vez foi poupado. Outro jogador que é opção para compor o quarteto ofensivo, Guilherme está no departamento médico, com um edema na panturrilha direita. As duas ausências abriram espaço para Araújo treinar como titular ao lado de Ronaldinho, Bernard e Jô.

Bernard fez o primeiro gol do time, Tchô, ex-Atlético, deixou tudo igual, mas Jô completou cruzamento de Ronaldinho para fazer o segundo e garantir a vitória do time titular. Na segunda etapa entraram os reservas e ampliaram, com os reforços Morais e Alecsandro.

No primeiro tempo o Atlético jogou com: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Réver e Junior César; Pierre, Leandro Donizete e Ronaldinho; Araújo, Bernard e Jô. Já na segunda etapa o time teve: Giovanni; Carlos César, Rafael Marques, Gilberto Silva e Eron; Serginho, Richarlyson, Nikão e Morais; Neto Berola e Alecsandro.