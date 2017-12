Atlético-MG vence outra e ainda sonha O Atlético-MG continua de pé na luta contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2006. O time mineiro venceu a sua terceira partida consecutiva na competição ao bater neste domingo, por 1 a 0, o Coritiba, no Mineirão, pela 40ª rodada. O Galo chegou aos 43 pontos ganhos, deixando a lanterna e assumindo a 20ª posição na tabela. Com mais um triunfo, a permanência do Atlético na Série A, hipótese que há três rodadas era considerada quase um "milagre", se tornou uma possibilidade concreta. Para escapar da degola, a equipe alvinegra necessita vencer seus dois jogos restantes e torcer por tropeços de adversários que também brigam contra o descenso. No próximo domingo, o time do técnico Lori Sandri recebe em casa Vasco e encerra sua participação diante do Juventude, no Rio Grande do Sul. O Coritiba, com a derrota, complicou sua situação. O time paranaense permanece com 45 pontos, em 19º. Na próxima rodada, encara o São Caetano, no ABC paulista. "Temos mais dois jogos, são duas finais", resumiu o goleiro atleticano Bruno, destaque da partida, com grandes defesas. O gol do lateral-esquerdo Rodrigo Dias, aos 34 minutos do primeiro tempo, fez justiça ao time da casa, que era melhor em campo e dominava as ações ofensivas. O atacante Pablo Gimenez lutou e tentou concluir na área, mas a bola rebateu e sobrou para o lateral, que chutou "de bico" para fazer 1 a 0. Na etapa final, o Galo continuou no ataque. O time paranaense, porém, melhorou após alterações processadas pelo técnico Márcio Araújo. Na melhor chance do Coritiba, o empate parou nas mãos de Bruno. Os dois times alternaram boas oportunidades, mas nos minutos finais o Coxa pressionou em busca da igualdade no marcador, mas o time da casa, com muita determinação, conseguiu segurar o importante resultado. Como ocorreu na vitória sobre Fluminense, no meio da semana, após o apito do árbitro, os jogadores do Atlético - na sua maioria jovens formados nas categorias de base do clube - se ajoelharam no meio do campo e, de mãos dadas, rezaram. Alguns atletas deixaram o gramado emocionados. "Nosso time mostrou raça, coração e a fé que tem", disse o zagueiro paraguaio Cáceres. Chorando muito, o lateral Thiago Junio agradeceu o apoio do torcedor: "Essa torcida merece a nossa raça e a nossa vontade".