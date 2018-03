Atlético-MG vende Caçapa ao Lyon A diretoria do Atlético-MG, que administra uma dívida de R$ 30 milhões com fornecedores, bancos, jogadores e funcionários, respirou um pouco mais aliviada nesta quarta-feira, quando foi confirmada a compra definitiva do passe do zagueiro Cláudio Caçapa, pelo Lyon, da França. O jogador tinha sido emprestado ao time francês, no ano passado, por US$ 1,4 milhões, com passe fixado em cerca de US$ 6 milhões. O empréstimo terminaria no final de junho. Como Caçapa se adaptou bem e agradou dirigentes, comissão técnica e torcedores, o Lyon antecipou-se ao fim do contrato e decidiu anunciar que ficará com o zagueiro. De acordo com o presidente do Atlético, Ricardo Guimarães, em junho serão depositados US$ 2 milhões na conta do clube mineiro e, em dezembro, mais US$ 1,95 milhão. No total, em reais, a negociação deve girar em torno dos R$ 10 milhões. "Nossa prioridade com esse dinheiro será equacionar algumas questões financeiras", explico o dirigente, afastando qualquer possibilidade de investimento em reforços. Apesar dessa pretensão, para usar todos os recursos no pagamento das dívidas, a diretoria do Atlético terá de renegociar sua situação com um grupo de empresários do Estado de Minas Gerais. Ano passado, o grupo fez um empréstimo ao clube tendo percentuais sobre os passes de Caçapa e de Guilherme como caução. "Vamos sentar com esses empresários e pedir mais prazo", revelou o presidente.