Atlético-MG vende meia Wescley ao futebol japonês

O Atlético Mineiro conseguiu um dinheiro extra sem precisar se desfazer de nenhum atleta do seu elenco. Com apenas uma partida pela equipe principal do clube mineiro, o meia Wescley foi vendido ao Vissel Kobe, do Japão. A transferência foi confirmada pelo clube asiático, em seu site oficial.

A única partida disputada por Wescley pelo Atlético foi em 2010, quando ele entrou no segundo tempo do duelo contra o Botafogo pelo Brasileirão. À época, tinha acabado de completar 19 anos.

Depois disso, foi seguidamente emprestado, passando por Villa Nova-MG, Red Bull Brasil, Ipatinga, Chapecoense, Santa Cruz, Ferroviária e Ceará. No clube cearense disputou duas edições da Série B como titular, marcando sete gols no torneio em 2016.

No Japão, será treinado por Nelsinho Baptista, que está no futebol japonês desde 2009. Entre seus novos companheiros está o volante Nilton, ex-Corinthians, Cruzeiro e Internacional. Os valores da transferência não foram revelados.