Atlético-MG vira e bate o Atlético-PR por 2 a 1 no Mineirão

Depois de três jogos sem ganhar em casa, o Atlético-MG reencontrou neste domingo o caminho das vitórias no Mineirão. Diante do xará Atlético-PR, a equipe de Belo Horizonte precisou da virada para vencer por 2 a 1. Com o resultado, se aproximou dos líderes, somando 40 pontos, e pode terminar a 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro no G-4, em quarto - basta que o Goiás perca para o Barueri.

Para o Atlético-PR, a derrota fora de casa manteve a situação complicada na competição. Com 28 pontos, a equipe de Curitiba aparece perto do rebaixamento e ainda pode encerrar a rodada a uma colocação da zona de perigo.

Neste domingo, o time mineiro entrou em campo para tentar retomar a boa campanha que o fez líder do Brasileiro durante 14 rodadas, ainda no primeiro turno. Já a equipe do Paraná tentava se afastar dos quatro últimos, com um desempenho irregular na competição.

Os dois times começaram o jogo com muita correria e logo nos primeiros 15 minutos já tinham marcado seus gols. O Atlético-PR saiu na frente, aos dez minutos, com uma cabeçada do atacante Alex Mineiro, após cruzamento de Paulo Baier. O goleiro Bruno pulou atrasado e não conseguiu evitar o gol.

Mas não houve tempo para a comemoração. Três minutos depois, também de cabeça, depois de cruzamento de Carlos Alberto, o atacante colombiano Rentería cabeceou sozinho para empatar. Depois disso, o jogo esfriou e ambos os times diminuíram o ritmo.

No segundo tempo, um susto para a equipe da casa. No primeiro lance, Paulo Baier, após jogada de Walllyson, tocou sozinho para o gol. O árbitro marcou impedimento e anulou o lance. O jogo seguiu sem grande emoções até os 27 minutos, quando Diego Tardelli recebeu lançamento longo na entrada da área e pegou de primeira para fazer um belo gol e decretar a virada do time mineiro.

Pela próxima rodada, o Atlético-MG encara o Náutico, sábado, no Recife. No mesmo dia, o Atlético-PR recebe o Sport na Arena da Baixada.

ATLÉTICO-MG 2 x 1 ATLÉTICO-PR

Atlético-MG - Bruno; Carlos Alberto, Werley, Jorge Luiz e Thiago Feltri; Jonílson, Carlos Alberto , Renan Oliveira (Éder Luis) e Evandro; Diego Tardelli e Rentería (Coelho). Técnico: Celso Roth.

Atlético-PR - Gallato; Chico, Nei e Manoel; Wesley (Patrick), Wellington (Fransérgio), Valencia, Paulo Baier e Márcio Azevedo; Alex Mineiro e Wallyson. Técnico: Antônio Lopes.

Gols - Alex Mineiro, aos dez, e Rentería, aos 13 minutos do primeiro tempo; Diego Tardelli, aos 27 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Jorge Luiz, Jonílson e Coelho (Atlético-MG); Nei, Wesley, Patrick, Wellington, Alex Mineiro e Wallyson (Atlético-PR).

Árbitro - Pablo dos Santos Alves (RJ).

Renda - R$ 454.250,00.

Público - 33.597 pagantes.

Local - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).