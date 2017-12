Atlético-MG volta a jogar em Minas O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, confirmou, nesta segunda-feira, que o Atlético-MG poderá voltar a mandar os jogos contra Flamengo, no dia 14 de novembro, e Paysandu, no dia 5 de dezembro, dentro do Estado de Minas Gerais. O Galo havia perdido o mando de campo de três partidas por causa dos incidentes ocorridos no Estádio Independência, durante a derrota por 5 a 0 para o São Paulo. Além de inverter o mando de campo, o STJD determinou que o time mineiro realizasse suas partidas fora do Estado. Porém, depois de jogar em São Paulo, no Morumbi, contra o Criciúma, o Alvinegro poderá voltar a jogar em território mineiro. De acordo com Zveiter, a diretoria mineira acatou as determinações do STJD e apresentou documentação que garante a realização com segurança dos jogos do Galo em estádios mineiros. Para o vice-presidente Jurídico do Atlético, José Murilo Procópio, a decisão do STJD vem no momento em que o time precisa recuperar-se no Campeonato Brasileiro e para isso precisa estar perto do torcedor. "A gente fica feliz pelo resultado em um momento delicado no clube. Mas conduzimos a situação com tranqüilidade e agora vamos nos preparar para que novos incidentes não aconteçam", disse Procópio, ressaltando que o clube agora lutará para levar as partidas contra Flamengo e Paysandu para o estádio Ipatingão, em Ipatinga, no Vale do Aço. A decisão será anunciada pela CBF na próxima quarta-feira.