Atlético-MG volta a tropeçar O Atlético-MG perdeu a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento ao ser derrotado pelo Botafogo, por 2 a 0, na noite deste domingo, no estádio Independência, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Leandro Carvalho e Ricardinho. Com a vitória, depois de seis partidas, a equipe carioca chegou aos 37 pontos, subindo para a oitava posição. Já o time mineiro, que teve quebrada à série de quatro vitórias, manteve-se na 20ª colocação, com 25 pontos. A torcida que não pôde comparecer ao estádio Independência - por causa da punição imposta ao Atlético, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em conseqüência da invasão de um torcedor em São Januário, na partida contra o Vasco, pela 20ª rodada - não perdeu muita coisa na primeira etapa. Nervosas em campo e precisando da vitória, as duas equipes fizeram um jogo truncado, com forte marcação e muitas faltas. Sem conseguir se aproximar do gol de Max, o time mineiro tentava, sem sucesso, chutes de média distância. Já o Botafogo, que tinha maior posse de bola, só conseguia assustar Bruno nas jogadas de bola parada. Apesar da falta de futebol, no retorno para a segunda etapa, os dois treinadores insistiram na mesma formação. Porém, depois dos 10 minutos, precisando da vitória para escapar da zona de rebaixamento, o técnico Marco Aurélio colocou em campo o atacante Euller e o meia Edson Araújo, nos lugares de Catanha e George Lucas, respectivamente. As alterações não surtiram efeito e a equipe mineira continuou com muitas dificuldades na partida. Por outro lado, o time carioca passou a encontrar mais espaços em campo e desceu para o ataque. Sentindo que poderia vencer a partida, o técnico Celso Roth colocou Zé Roberto e Ricardinho, nos lugares de Ramon e Alex Alves, respectivamente. A aposta do treinador da equipe carioca deu resultado. E, em seis minutos, o Botafogo fez dois gols e conseguiu a vitória. Aos 34, na sua primeira jogada, Ricardinho deixou Leandro Carvalho na frente de Bruno. O meia, com tranqüilidade, tocou na saída do goleiro do Galo para fazer 1 a 0. Aos 40, o mesmo Ricardinho aproveitou o rebote de Bruno para dar números finais a partida.