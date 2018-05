Atlético-MG volta aos treinos com Clayton 'escondido' Após folgar no domingo, um dia após perder para a URT em partida válida pelo Campeonato Mineiro, o elenco do Atlético retomou a rotina de treinamentos, na Cidade do Galo, com um reforço "escondido". O atacante Clayton, recém-contratado junto ao Figueirense, compareceu ao CT mas não foi ao campo e nem participou de uma apresentação oficial à imprensa.