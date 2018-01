Atlético-MG x Cruzeiro deve ter recorde Atlético-MG e Cruzeiro fazem neste domingo, às 16h, no Mineirão, o jogo mais esperado da 36ª rodada do Brasileiro. A ascensão atleticana nos últimos jogos e a campanha vitoriosa do time cruzeirense, líder isolado da competição, serviram para aumentar a expectativa e os atrativos em torno da partida, que poderá registrar um novo recorde de público do campeonato. O Cruzeiro, com 73 pontos, coleciona sete triunfos consecutivos, enquanto o Atlético, com 60, venceu as últimas quatro partidas que disputou. Mais uma vez, estará em jogo a invencibilidade em Belo Horizonte de 34 partidas e de quase um ano da equipe dirigida por Vanderlei Luxemburgo. Curiosamente, o maior rival e adversário deste domingo foi o responsável pela última derrota do Cruzeiro no Mineirão. Em jogo válido pelo Brasileirão do ano passado, o Atlético venceu por 2 a 1, no dia 20 de outubro de 2002. Dos 79 mil ingressos colocados à venda, 55 mil já haviam sido vendidos até o final da tarde de sexta-feira. O recorde de público do Brasileirão (65.366 pagantes) foi registrado no próprio Mineirão, quando o Cruzeiro venceu o Santos por 3 a 0, pelo returno da competição. Apesar dos 13 pontos que separam os dois times na tabela de classificação, o técnico Marcelo Oliveira garante que o Atlético entra em campo pensando em vencer para continuar na briga pelo título. "É um jogo decisivo, fundamental, é como se fosse uma final", afirmou o treinador. "Tem um gosto especial e a gente busca uma vitória também em função da grande torcida do Atlético que estará lá nos apoiando." O zagueiro Cris, do Cruzeiro, considera o clássico uma partida imprevisível e, por isso, recomenda cautela. "É o jogo que motiva todo mundo, não importa quem está melhor no momento" ressaltou o jogador. "Sabemos da importância do jogo, mas também precisamos ter consciência de que se trata de mais uma partida complicada deste campeonato de 46 rodadas." O Cruzeiro não poderá contar com uma de suas estrelas. O atacante colombiano Aristizábal sofreu uma entorse no joelho direito na vitória por 2 a 0 sobre o Flamnego, no meio da semana e foi vetado para a partida. Para o seu lugar, Luxemburgo deverá optar entre Alex Alves e Márcio, com chances maiores para o primeiro. No meio-campo, a indefinição está entre Zinho e Wendell. Já o treinador do Atlético terá à sua disposição todos os titulares. O atacante Alex Alves, depois de cumprir suspensão na última rodada, retorna ao time no lugar de Paulinho, que na última quinta-feira, na vitória por 1 a 0 sobre o Figueirense, formou a dupla de ataque com Fábio Júnior.