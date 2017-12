Atlético Mineiro barra três titulares Depois de duas derrotas consecutivas em casa, o técnico do Atlético-MG, Marcelo Oliveira, decidiu barrar três titulares. O atacante Guilherme, o meia Alexandre e o lateral-esquerdo Michel foram afastados do time e não iniciam a partida contra o Guarani, amanhã, às 20h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eles serão substituídos, respectivamente, por Fábio Júnior, Juninho e Marquinhos. O treinador justificou as mudanças garantindo que observou apenas critérios técnicos e táticos. Hoje chegou na circular na imprensa local a informação de que os atletas fariam parte de uma lista de dispensa que será divulgada pelo clube nos próximos dias. A notícia foi prontamente desmentida pelos dirigentes do Galo. O presidente do clube, Ricardo Annes Guimarães, no entanto, afirmou que não vai aceitar indisciplina "dentro ou fora do campo". "A diretoria não concorda, não aceita. Vai haver penalização, vai haver multa, ou quem sabe até sair do Atlético". Com as derrotas para Corinthians e Atlético-PR, ambas no Mineirão, o Atlético perdeu a chance de se aproximar dos líderes da competição. Os resultados negativos também serviram para azedar o ambiente no CT de Vespasiano. O goleiro Velloso, após a partida do último sábado, chegou a reclamar que estava faltando "competitividade" ao time. Com 39 pontos, o Galo busca a sua primeira vitória fora de casa no returno do Brasileiro. Para conquistar um triunfo fora de seus domínios, algo que não alcança há cerca de quatro meses, Marcelo Oliveira aposta numa nova dupla de ataque. Kim permanece no time e terá agora Fábio Júnior como companheiro. "O Kim tem velocidade e um bom arranque, enquanto o Fábio prende bem a bola, com boa movimentação. Espero que a dupla dê certo", afirmou.