Atlético Mineiro bate o Democrata e sonha com semifinal O Atlético Mineiro conseguiu uma importante vitória frente ao Democrata de Sete Lagoas por 3 a 0 no Estádio do Mineirão, neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, e chegou aos 11 pontos ganhos, voltando a sonhar com uma vaga nas semifinais da competição. O placar foi todo construído no primeiro tempo, quando a equipe do técnico Levir Culpi dominou o meio de campo e praticamente anulou as investidas do adversário. Logo aos 8 minutos, Rafael Miranda abriu o placar de cabeça, após cobrança de escanteio pela esquerda. Aos 26, foi a vez do meia Tchô cabecear para as redes, depois de cruzamento pela direita. Cinco minutos mais tarde, aos 31, Éder Luís driblou o goleiro e fez um belo gol, aproveitando bola lançada entre os zagueiros do Democrata. Com a vantagem, o time alvinegro passou a dosar as subidas ao ataque, apenas administrando o resultado parcial. Na segunda etapa, o Atlético manteve o pé no freio e chegou a abrir espaços para os atacantes da equipe de Sete Lagoas, que chegaram a assustar o goleiro Diego por pelo menos duas vezes. Contudo, o marcador não sofreu alteração, e o ritmo da partida diminuiu até o apito final. O atacante alvinegro Éder Luís destacou a boa atuação, mas alertou para a queda de rendimento dos últimos 45 minutos de jogo. "Estou bastante satisfeito, mas a equipe caiu no segundo tempo, não pode acontecer. O mais importante foi o resultado", concluiu.