Atlético Mineiro estréia treinador Na estréia do técnico Marco Aurélio, o Atlético-MG enfrenta neste domingo o Fluminense, às 18h10, no Mineirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A esperança é que a mudança no comando injete um novo ânimo no grupo atleticano. O time mineiro está na zona de rebaixamento, com 13 pontos. "A perspectiva para recuperar o time é muito boa, conheço alguns jogadores, o grupo tem qualidade e ótimas peças. Temos de ter a consciência de que precisamos melhorar, e trabalhar para isso", comentou Marco Aurélio, contratado para substituir Tite. No treinamento da última sexta-feira, o novo técnico deu mostra que quer mesmo um time diferente, a começar pela escalação. Marco Aurélio promoveu cinco alterações em relação ao time que iniciou o empate com o Paysandu, na última rodada. As novidades são George Lucas na lateral direita e Esquerdinha na esquerda. No meio-campo, Amaral e Renato voltam ao time titular. Além disso, o zagueiro paraguaio Cáceres, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna na vaga de Henrique.