Atlético Mineiro goleia o Cruzeiro e fica perto do título O Atlético Mineiro reverteu a vantagem do Cruzeiro ao golear o rival por 4 a 0 no primeiro jogo da decisão do Mineiro e está bem perto de quebrar um dos maiores jejuns de títulos de sua história no estadual. Sem levantar a taça do regional desde 2000, o time alvinegro pode até perder por três gols de diferença domingo que vem, novamente no Mineirão, para ser campeão. O Cruzeiro, time de melhor campanha na primeira fase, terá que golear o rival para levantar o bicampeonato. E ainda perdeu o técnico Paulo Autuori, que pediu demissão após o jogo. Sem disputar uma final mineira desde 2004, o Atlético foi amplamente superior ao Cruzeiro, dominou o jogo, e, mesmo com os quatro gols de vantagem, poderia ter feito um placar ainda maior, pois perdeu inúmeras chances e teve um jogador a mais a partir dos 37 minutos do primeiro tempo. Melhor armado taticamente, o Atlético teve a bola nos pés por mais tempo, criou as oportunidades mais perigosas do jogo e só não terminou a etapa inicial em vantagem porque seus atacantes não tiveram competência para definir. A goleada alvinegra foi construída no segundo tempo. O Atlético precisou de 25 segundos de jogo na etapa final para conseguir fazer o que não soube em 45 minutos do primeiro tempo, ou seja, concluir com eficiência. Após uma bola roubada no meio-campo, Danilinho cruzou para Éder Luís abrir o placar de cabeça. O Cruzeiro sentiu o gol, passou a errar ainda mais, e facilitou as coisas para o Galo, que continuou a falhar nas conclusões, tanto que só aos 37 minutos ampliou a vantagem, com Danilinho, que deu um chapéu no goleiro Fábio antes de concluir. Nos minutos finais, o Atlético deslanchou. Aos 45, Fábio derrubou Marcinho na área. Pênalti, que o próprio Marcinho converteu e fez 3 a 0, aos 46. Aos 47, o Cruzeiro errou na saída de bola e Vanderlei contou com uma falha histórica do goleiro Fábio, que, desatento, de costas, não viu o atacante rolar para o gol. Um dos gols atleticanos foi até ridículo: aos 47 minutos do 2º tempo, o Cruzeiro deu a saída e perdeu a bola no meio campo. O goleiro Fábio, desatento, de costas para o gramado, nem viu o atacante Vanderlei rolar a bola para o gol. Ele explicou depois o que aconteceu: ?Eu estava indo para o gol pegar a bola do terceiro gol que estava dentro da rede. A bola do gol de pênalti [o terceiro], que era a bola do jogo, estava dentro da rede?, disse o goleiro. A torcida alvinegra começou a festa e deixou o estádio aos gritos de ?campeão?. ATLÉTICO MINEIRO 4 X 0 CRUZEIRO Atlético Mineiro - Diego; Coelho, Lima, Marcos e Ricardinho; Rafael Miranda (Germano), Bilu, Marcinho e Danilinho ; Éder Luís (Tchô) e Galvão (Vanderlei). Técnico: Levir Culpi. Cruzeiro - Fábio; Gabriel, Luizão, Gladstone e Jonathan; Léo Silva , Ricardinho , Geovanni (Maicosuel) e Fellype Gabriel (Simões ); Araújo e Nenê (Guilherme). Técnico: Paulo Autuori. Gols - Éder Luís, a 25 segundos, Danilinho, aos 37, Marcinho, aos 46, e Vanderlei, aos 47 minutos do segundo tempo. Árbitro - Cléver Assunção Gonçalves. Público - 38.644 pagantes. Renda - R$ 673.288,50. Local - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).