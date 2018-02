Atlético Mineiro joga pelo sonho de chegar às semifinais Na luta para conquistar uma vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro enfrenta o Democrata-SL, neste domingo, às 16 horas, no Mineirão, pela 7.ª rodada da competição. Diante de sua torcida, a equipe da capital tenta confirmar a reação no Estadual. O time do técnico Levir Culpi está com oito pontos ganhos e, restando cinco jogos, o objetivo agora é entrar no grupo dos quatro primeiros que se classificam para a próxima fase. O Democrata, por sua vez, tem um ponto a menos que o Atlético, mas está próximo da zona de rebaixamento. Para enfrentar a equipe da cidade de Sete Lagoas, Levir não sabe se poderá contar com o meia-atacante Danilinho, que se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo. O meia Marcinho, com uma indisposição estomacal, ficou de fora do treinamento na sexta-feira, mas não deve ficar de fora da partida. Outro que apresentou problemas foi o zagueiro Lima. Com febre, ele deixou as atividades antes do final. Diante das dúvidas, o treinador não definiu o time que começa jogando. Outros três jogos completam a rodada do Mineiro: Ituiutaba x Rio Branco; Caldense x Guarani e Democrata-GV x Villa Nova.