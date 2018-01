Atlético Mineiro promete ser mais ofensivo Com um esquema tático mais ofensivo, o Atlético-MG recebe o São Caetano nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio Independência, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa e necessitando dos três pontos para continuar na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem, o Galo voltará ao tradicional 4-4-2. O técnico Marcelo Oliveira decidiu sacar do time o zagueiro André Luiz e promoveu a entrada do meia Juninho. Com isso, Oliveira espera dar mais agressividade à equipe. Outro importante reforço é a volta do lateral-direito Cicinho, que cumpriu suspensão automática no empate em 2 a 2 contra o São Paulo, no último domingo. Cicinho retorna no lugar de Ivonaldo. O ataque alvinegro será formado pela dupla Alex Alves e Fábio Júnior, autores dos gols contra o Tricolor. O jogo desta quinta marca o encontro dos times que mais empataram no atual Brasileirão: 12 vezes cada um. Em 31 rodadas, o Atlético somou 48 pontos, seguido de perto pelo Azulão, que tem 45.