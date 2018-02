Atlético Mineiro reforça o time com garotos da base O técnico Levir Culpi foi buscar quatro jogadores na equipe sub-20 para reforçar o time do Atlético Mineiro para a disputa do Campeonato Mineiro e da Copa do Brasil: o zagueiro Leandro Almeida, o volante Serginho, o meia-atacante Hendrich e o atacante Cezar - de todos, o único que já atuou pela equipe principal, no ano passado, na vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, pela Série B. "Ele atuava em outras posições quando cheguei ao Atlético e decidimos aproveitá-lo no ataque, onde se adaptou muito bem. É um jogador que tem boa arrancada e tem facilidade para chutar com as duas pernas", afirmou o técnico da equipe de juniores, Marcelo Oliveira, que, com a escolha de Levir, ganhou quatro desfalques para a Copa São Paulo, que começa nesta semana. Os quatro "reforços caseiros" se juntam a outros jogadores já contratados, como o atacante Vanderlei, artilheiro da Série B pelo Gama, na apresentação da equipe, que será na tarde desta quarta-feira, na Cidade do Galo. O time estréia no Mineiro no dia 21, às 16 horas, contra o Villa Nova, no Mineirão. Na Copa do Brasil, joga apenas em 14 de fevereiro, contra o Colo-Colo, da Bahia.