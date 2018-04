Atlético Mineiro renova e banco segue como patrocinador

BELO HORIZONTE - Um dia depois de confirmar a permanência de Ronaldinho Gaúcho no elenco, o Atlético Mineiro acertou nesta sexta-feira a renovação do contrato de patrocínio master com o BMG. O acordo foi confirmado pela assessoria de imprensa do banco, que não revelou os valores envolvidos na negociação. O contrato deverá ser de uma temporada.

Na segunda-feira, dia em que o presidente Alexandre Kalil voltou de férias, o Atlético já havia acertado renovação do patrocínio com a MRV Engenharia, que ocupa a manga da camisa alvinegra. Com relação ao fornecedor de material esportivo, o vínculo com a Lupo foi encerrado em novembro. O Atlético conversa com a Puma.

O contrato com o BMG, patrocinador master do clube, foi encerrado ao fim do ano, mas acabou renovado para quinto ano seguido. Assim, o banco segue no peito e nas costas do uniforme atleticano até o fim do mandato de Alexandre Kalil. Só em 2009, na gestão dele, a camisa esteve sem patrocinador master. Desde então o lugar é ocupado pelo banco.