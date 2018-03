Atlético Mineiro rescinde contrato de Souza

A diretoria do Atlético Mineiro anunciou, nesta terça-feira, a rescisão do contrato do veterano Souza, que foi contrato em fevereiro pelo clube. O vínculo do armador iria se encerrar em dezembro e o acordo foi feito de maneira amigável. Nesta passagem pelo Atlético, Souza participou de seis jogos e foi titular em apenas duas oportunidades. O meio-campista marcou apenas um gol com a camisa alvinegra. Souza já havia defendido o time mineiro no segundo semestre de 2002, quando também foi dirigido por Geninho. A saída de Souza não chega a ser uma surpresa, já que a diretoria do Atlético contratou recentemente os armadores Almir e Petkovic. Além disso, o clube decidiu reduzir o seu elenco e já emprestou o meia Sidnei, para a Portuguesa, e o lateral-direito Nêgo, para o Bragantino.