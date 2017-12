Atlético Mineiro: só a vitória Se quiser continuar alimentando a esperança de escapar da iminente queda para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2006, o Atlético-MG sabe que precisa vencer, neste domingo, o Goiás, às 18h10, no Mineirão, pela 37ª rodada da competição nacional. O time mineiro está na lanterna do Brasileirão, com apenas 34 pontos. Pelos cálculos dos jogadores e da comissão técnica, a equipe alvinegra precisa vencer cinco dos seis jogos que restam para evitar o rebaixamento. O empate por 2 a 2 com o São Paulo, no meio da semana, pouco ajudou o Atlético-MG e a pressão da torcida continua. Nos dois últimos jogos em Belo Horizonte, a equipe da casa perdeu, de virada, para Palmeiras e Fortaleza, revoltando os torcedores. "Vamos ver se esse time vai dar uma resposta positiva. Se eles nos derem essa resposta, a esperança será muito grande", disse o técnico Lori Sandri. O treinador irá repetir a formação que iniciou a última partida. "Quanto mais você mexer, talvez as coisas fiquem piores", justificou.