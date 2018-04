Atlético muda o esquema para vencer pelo Paranaense

Depois de mais um tropeço no interior, quando empatou sem gols contra o Cascavel, o técnico Antônio Lopes resolveu deixar de lado os improvisos e anunciou a entrada do lateral-direito Gerônimo, que estava no banco, além de alterar o esquema do 3-5-2 para o 4-4-2. Com isso, Lopes pretende melhorar a marcação e a criação do time.

Para o meia Netinho, o time precisa entrar com mais disposição e melhorar alguns aspectos. "O técnico vem batendo esta tecla. O time é jovem, mas temos jogadores com bastante experiência. A gente tem que entrar como time grande. Acho que em alguns jogos não soubemos nos impor. Está no começo do campeonato e é possível revertemos isso."

Além das mudanças em campo, Lopes terá novamente a companhia de Tartá, e os colombianos Vanegas e Serna no banco de reservas. "O Tartá chegou e treinou bem, gostei dele, da movimentação quando entrou em campo", afirmou o técnico.