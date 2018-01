Atlético Nacional chega ao Japão e técnico diz querer final como 'tributo'

A delegação do Atlético Nacional de Medellín já está no Japão para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O elenco do técnico Reinaldo Rueda chegou a Osaka na madrugada deste sábado, pelo horário brasileiro, e já foi a campo para treinar, depois de uma exaustiva viagem desde Bogotá.

Na chegada ao Aeroporto Internacional Kansai, em Osaka, Rueda afirmou que "o melhor tributo que a gente pode prestar aos mortos é jogar um grande torneio e chegar à final", numa referência ao acidente aéreo que matou 71 pessoas em Medellín, sendo 19 jogadores da Chapecoense, que viajava à Colômbia para a primeira partida da final da Copa Sul-Americana.

A estreia do Atlético no Mundial será na quarta-feira, contra o vencedor do duelo entre Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Kashima Antlers, do Japão. A meta é chegar à final contra o Real Madrid. "A gente sabe da nossa responsabilidade junto à América do Sul", garantiu o capitão Alexis Henriquez.