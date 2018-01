Atlético Nacional e Cerro Porteño ficam no empate O empate por 2 a 2 com o Cerro Porteño, do Paraguai, nesta quinta-feira (início da madrugada de sexta no horário de Brasília), em Medellín, manteve o Atlético Nacional, da Colômbia, na liderança do Grupo 7 da Copa Libertadores. Com o resultado, o Palmeiras, que empatou por 2 a 2 com o Rosario Central, ficou com a segunda posição da chave, com seis pontos. O Cerro tem cinco e o Rosário apenas dois. O Cerro abriu o placar com Salcedo aos 29 minutos do primeiro tempo. Os donos da casa só foram empatar aos 29 da segunda etapa, com um gol contra do zagueiro Péreztra. Três minutos depois, Ávalos colocou os paraguaios novamente em vantagem. Tudo indicava que o Cerro sairia da Colômbia com a vitória e a liderança do grupo. Mas, aos 45 minutos, Marin empatou para o Nacional.