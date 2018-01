Atletico Nacional goleia e embola grupo do Palmeiras O Atlético Nacional, da Colômbia, goleou surpreendentemente o Cerro Porteño por 5 a 1 nesta terça-feira à noite, em Assunção, no Paraguai, e com isso conseguiu embolar o Grupo 7 da Copa Libertadores, o mesmo do brasileiro Palmeiras, que joga nesta quarta contra o Rosario Central (ARG). A vitória na casa do adversário garante aos colombianos a liderança do grupo, com seis pontos após três partidas. O Cerro cai para terceiro, com quatro pontos, empatado em pontos com os palmeirenses, mas perdendo no saldo de gols (-3 gols contra 1), podendo inclusive ser superado se o time brasileiro empatar ou vencer o jogo contra os argentinos. O lanterna do grupo é o Rosario Central, que ainda não somou nenhum ponto.