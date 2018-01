Atlético Nacional vence Rosário e se classifica em primeiro O colombiano Atlético Nacional venceu, fora de casa, o Rosário Central, da Argentina, por 2 a 1 pela última rodada do Grupo 7 da Copa Libertadores. Aristizábal e Marín marcaram para o time colombiano, enquanto Villagra descontu para a equipe argentina. Com o resultado, o Atlético Nacional se classificou para as oitavas-de-final da Libertadores em primeiro lugar do Grupo 7 com 10 pontos, um a mais que o Palmeiras, também garantido na oitava-de-final. Cerro Porteño, com oito, e Rosario, com cinco, estão eliminados.