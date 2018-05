Atlético Paranaense terá dois reforços na última rodada Depois de escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao vencer o Botafogo por 2 a 0, o Atlético Paranaense terá os reforços do zagueiro Manoel e do atacante Alex Mineiro para a partida contra o Barueri, domingo, fora de casa, que pode valer uma vaga na Copa Sul-Americana. Os dois jogadores estavam suspensos.