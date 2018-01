Atlético pega Tupi em Juiz de Fora O Atlético Mineiro enfrenta o Tupi, do atacante Muller, neste domingo, no Estádio Municipal, em Juiz de Fora, precisando da vitória para não se distanciar do líder Cruzeiro, que jogou no sábado. Mas o técnico Celso Roth terá um desfalque certo. O meia Ferrugem sentiu uma contratura na região abdominal, em seu último lance no jogo com o CRB, pela Copa do Brasil, no meio de semana, e não atuará em Juiz de Fora. O provável substituto do meia será o jovem Juninho, que disputou o Campeonato Sul-Americano Sub-23 pela Seleção Brasileira. Além dessa mudança, Roth fará outra alteração no meio-campo do Galo. Genalvo dará lugar a Hélcio. Dessa forma, o meio-campo do Atlético poderá ser formado por Hélcio, Cleison, Juninho e Paulinho. O meia Lúcio Flávio ficará no banco de reservas. Se começar com Juninho no meio, o ataque será formado por Guilherme e Kim, com o time armado no 4-4-2. Porém, Roth tem a opção de iniciar com o atacante Alessandro no lugar de Juninho, mudando a postura tática do time para o 4-3-3. O treinador confirmará a escalação e a postura tática do time no vestiário, minutos antes da partida. O Atlético tem seis pontos ganhos em duas partidas realizadas até esta rodada. Já o Tupi contará com retorno do experiente atacante Muller, de 37 anos, que depois de sair machucado do jogo contra a Caldense e de ficar afastado da partida contra a URT, volta à equipe para enfrentar o Atlético. Com Müller, o Tupi venceu os seus dois primeiros jogos no Estadual: 3 a 1 sobre o Villa Nova e 2 a 1 sobre o Guarani. Já sem o atacante, o Tupi não venceu mais: empatou em 2 a 2 com a Caldense e a URT. Além de querer a vitória, Muller não esconde o desejo de fazer uma grande partida contra o Galo e despertar o interesse da sua contratação nos dirigentes atleticanos. O treinador José Ângelo faz mistério e não confirma a escalação nas laterais e no ataque do Tupi. No gol, o goleiro Paulo César está confirmado.