Atlético perde e segue zerado no Campeonato Mineiro O Atlético tropeça mais uma vez no Campeonato Mineiro. Desta vez, o time perdeu fora de casa para o Tupi por 2 a 0 e já aparece em situação difícil na tabela, após duas rodadas. O jogo começou equilibrado, com boas chances para os dois lados. No primeiro tempo, o time de Juiz de Fora, que também tem o galo como símbolo, chegou a marcar, mas o árbitro Renato Cardoso Conceição apontou falta do ataque e anulou o lance. Vanderlei, artilheiro da Série B de 2006 pelo Gama, estreou como titular no Atlético, mas não fez os gols esperados pela torcida. Na metade do segundo tempo, a partida começou a ficar favorável ao time da casa. Aos 22 minutos, Coelho, lateral-direito do Atlético, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Em seguida, o Tupi teve um pênalti a seu favor. Sidney cobrou e o goleiro Diego defendeu. Mas, aos 32, Felipe arrancou no contra-ataque e marcou 1 a 0. Geraldo fechou o placar para os donos da casa seis minutos depois. Com a derrota, a equipe alvinegra aparece em 11º lugar, sem nenhum ponto conquistado, à frente apenas do Guarani, que tem saldo de gols inferior. Para completar, o Atlético ainda vê o rival Cruzeiro no topo da tabela, com 6 pontos em duas partidas. CAMPEONATO MINEIRO 3ª RODADA Tupi 2 x 0 Atlético-MG Ipatinga 3 x 1 Caldense Villa Nova 1 x 1 Rio Branco Democrata-GV 1 x 0 Democrata-SL Classificação: 1.º - Cruzeiro, 6 pontos; 2.º - Villa Nova, 4; 3.º - Ipatinga, 3, 1 de saldo, 3 gols pró; 4.º - Ituiutaba, 3, 1 de saldo, 3 gols pró; 5.º - América, 3, 1 de saldo, 1 gol pró; 6.º - Tupi, 3, 0 de saldo, 3 gols pró; 7.º - Democrata Sete Lagoas, 3, 0 de saldo, 2 gols pró; 8.º - Democrata Governador Valadares, 3, 0 de saldo, 1 gol pró; 9.º - Caldense, 3, -1 de saldo; 10.º - Rio Branco, 1; 11.º - Atlético-MG, 0, -3 de saldo; 12.º - Guarani, 0, -4 de saldo. Atualizado às 21h40