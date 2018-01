Atlético perde Kim para jogo no DF O técnico Levir Culpi não poderá contar com o atacante Kim no jogo decisivo desta quarta-feira à noite, em Taguatinga (DF), contra o Brasiliense, do qual sai um dos finalistas da Copa do Brasil. O jogador, que era cotado para reforçar o ataque e ajudar o Alvinegro na difícil tarefa de golear o adversário - o primeiro jogo foi vencido pelo Brasiliense por 3 a 0, no Mineirão -, recebeu a notícia da morte do irmão, ocorrida em Juiz de Fora (MG), durante a madrugada, e foi liberado para acompanhar o velório e o sepultamento. O corpo de Luís Carlos Dias, de 26 anos, foi encontrado em um córrego na Zona Norte de Juiz de Fora. A polícia não descarta a hipótese de assassinato, mas a principal suspeita é que ele tenha caído de uma ponte próxima ao local.