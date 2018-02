Atlético perde terreno após empatar com o Recreativo O Atlético de Madri ficou apenas num empate sem gol contra o Reacreativo Huelva, neste domingo, mas mesmo assim conseguiu se manter em terceiro no Campeonato Espanhol. O goleiro italiano Christian Abbiati, do Atlético, e Stefano Sorrentino, do Recreativo, foram os grandes destaques do jogo, já que o time de Javier Aguirre perdeu terreno e está a três pontos do segundo colocado Barcelona, que venceu o Valencia por 3 x 0, no domingo. O Atlético está empatado com o Villarreal com 31 pontos, mas o deixou em quarto lugar devido ao saldo de gols. Mais cedo, o turco Nihat Kahyeci marcou duas vezes na vitória por 3 x 1 do Villarreal sobre o Getafe. Resultado que encerrou a série de três jogos sem vitória para o time de Manuel Pellegrini. O Espanyol está em quinto com 30 pontos, depois de vencer o lanterna Levante por 1 x 0, no sábado, e o Racing Santander se mantém em sexto com 26 pontos, apesar da derrota por 2 x 1 para o Real Murcia. O Sevilha empatou sem gols com o Valladolid e o novo técnico do Real Betis, Paco Chaparro, tem duas vitórias em dois jogos no comando depois que sua equipe bateu o Almeria, que jogou com nove jogadores, por 3 x 1 com dois gols do atacante argentino Mariano Pavone. O líder Real Madrid, com 35 pontos, faz o último jogo deste domingo contra o Osasuna, no Santiago Bernabeu, quando pode restaurar a vantagem de quatro pontos na liderança se vencer.