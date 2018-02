Atlético perto da vaga na Série A2 O Atlético de Sorocaba praticamente assegurou uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A2, ao vencer o Flamengo, de Guarulhos, por 1 a 0, nesta quarta-feira à tarde, em Sorocaba. A vitória deixou o time com 25 pontos, quatro à frente da Matonense, vice-líder do equilibrado Grupo 2. O time de Guarulhos continua com 19 pontos e não mais depende de suas forças para se classificar entre os dois primeiros colocados. O gol da vitória foi marcado por Ricardo Xavier, cobrando pênalti, aos 36 minutos do primeiro tempo. A rodada será completada, nesta quinta-feira, às 20h30, com o jogo entre São Bento (21) e Nacional (19). Ainda nesta quarta-feira à noite serão disputados seis jogos pela penúltima rodada.