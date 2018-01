Atlético planeja carimbar faixa do Cruzeiro Motivação é o que não falta para o clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, neste domingo, às 18 horas, no Mineirão. De um lado, a equipe celeste, embalada pela conquista da Copa do Brasil no meio da semana, e de outro o time alvinegro, disposto a ?carimbar" a faixa de campeão dos rivais. O jogo deverá levar grande número de torcedores ao estádio. O Cruzeiro defende uma invencibilidade de oito meses e 21 jogos em Belo Horizonte. Curiosamente, a última derrota foi para o rival, no dia 20 de outubro, pela competição do ano passado. Luxemburgo terá diversos desfalques: o meia Alex, o lateral-direito Maurinho e o zagueiro Edu Dracena, na seleção brasileira, e o atacante Aristizábal convocado para defender a Colômbia. Como o zagueiro Thiago está suspenso, a dupla Luisão e Gladstone deve continuar na defesa. Maicon, na lateral-direita, e Mota, no ataque, deverão ganhar nova chance. Luxemburgo, por outro lado, poderá contar com Felipe Melo, Maldonado e Zinho, que não foram inscritos na Copa do Brasil. No Atlético, Celso Roth terá a volta do meia Alexandre, recuperado de lesão no joelho direito. A dúvida é o lateral-direito Cicinho, com dores na coxa direita. Mas as maiores atrações do clássico estão nos dois ataques. A dupla do Atlético - Fábio Júnior e Alex Alves - vai enfrentar pela primeira vez o ex-clube, onde se destacou em 1998. No lado cruzeirense, Deivid é o único jogador do trio de artilheiros do Cruzeiro. Jogando no Corinthians, marcou quatro gols sobre o Atlético nas quartas-de-final do Brasileiro do ano passado.