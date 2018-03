Atlético-PR a uma vitória do bi O Atlético pode conquistar o bicampeonato paranaense, caso vença o Paraná Clube, domingo às 15 horas, na Arena da Baixada. Na primeira partida das finais, houve empate por 1 a 1, mas o Atlético tem a vantagem, em razão da melhor campanha na primeira fase. O Paraná Clube pode levar o campeonato a se estender por mais uma semana, se conseguir um empate ou uma vitória. O jogo terá como árbitro o paranaense Francisco Carlos Vieira. Os jogadores atleticanos tentam esquecer a derrota de quarta-feira, para o Corinthians, que desclassificou o time da Copa do Brasil. "Não era o resultado que a gente queria, e agora é conquistar o Paranaense para que a gente possa dar uma amenizada", diz o volante Valdir. O objetivo dos jogadores é dar uma resposta positiva à torcida, que, apesar da derrota para o Corinthians, promete lotar o estádio. "Vamos jogar um futebol de raça e determinação", promete o atacante Alex Mineiro. O Paraná Clube tentará vencer sua primeira partida no novo estádio atleticano para prorrogar a decisão do campeonato. "Ninguém vai se entregar, vamos trabalhar até o fim pelo título", diz o volante Hélcio. O técnico Paulo Bonamigo entende que a derrota de quarta-feira pode tornar o Atlético mais determinado em campo. "Temos de estar tranqüilos e compenetrados para buscar o título", afirma. A disputa pelo primeiro gol deve ser grande entre os jogadores, pois quem o fizer entrará para a história do clube, por se tratar do número 1000.