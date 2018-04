Atlético-PR abre 2 a 0, mas cede empate ao Cruzeiro O Atlético Paranaense não conseguiu segurar uma vantagem de dois gols e empatou por 2 a 2 contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no estádio da Vila Olímpica, em Curitiba, pela abertura da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa abriu o placar aos 7 minutos, com Pedro Botelho, e ampliou aos 28, com Manoel. Dedé diminuiu aos 43 da primeira etapa e o atacante Luan, aos 15 segundos do segundo tempo, empatou para a equipe mineira.