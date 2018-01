Atlético-PR abre Arena para a torcida O Atlético Paranaense colocou 7.320 lugares à disposição dos torcedores que quiserem assistir à partida final da Copa Libertadores desta quinta-feira, às 21h45 contra o São Paulo, dentro da Arena da Baixada. Ali será instalado um telão em promoção conjunta do clube e da Rede Paranaense de Comunicação, retransmissora da Rede Globo em Curitiba. Cada torcedor que quiser comparecer terá que desembolsar R$ 7 e providenciar um agasalho, que será entregue a uma instituição de caridade. A diretoria vai liberar as cadeiras da lateral do estádio. Seguranças foram contratados para garantir a tranqüilidade. A praça de alimentação também permanecerá aberta.