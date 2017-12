Atlético-PR abre Copa dos Campeões O diretor-técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Virgílio Elísio, adiou mais uma vez a divulgação da tabela da Copa dos Campeões. Desta vez, a previsão é a de que a programação dos jogos, assim como o regulamento, sejam conhecidos nesta terça-feira. Segundo Elísio, a programação dos jogos já está pronta, mas falta revisá-la. O dirigente revelou que o Flamengo vai abrir a competição contra o Atlético-PR, em Teresina, ?provavelmente? no dia 3 de julho. Ambos os clubes são do Grupo B e a cidade-sede é Fortaleza. A transferência da partida inaugural para a capital piauiense foi uma forma de "compensação", já que o local não vai mais ser a sede de um das partidas da final, transferida para a capital cearense. O vencedor da Copa dos Campeões será um dos representantes brasileiros na Taça Libertadores da América. A competição começa no dia 3 de julho e os 16 clubes participantes foram divididos por 4 grupos. No Grupo A, com sede em Belém, estão: Corinthians, Náutico, Paysandu e Fluminense. No B, em Fortaleza: Flamengo, São Caetano, Atlético-PR e Goiás. No C, em Natal: Cruzeiro, São Paulo, Grêmio e Vitória. E, no D, em Teresina: Bahia, Palmeiras, Atlético-MG e Vasco.