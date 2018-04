Atlético-PR acerta contratação de Rodrigo Tiuí

"A minha expectativa está boa, estou bem animado e se tudo der certo nos exames, espero poder ajudar o Atlético na sequência do Campeonato Brasileiro", afirmou Rodrigo Tiuí, que terá de ajudar o Atlético-PR a evitar o rebaixamento para a Série B.

Rodrigo Tiuí tem 23 anos e o seu último clube foi o Sporting, de Portugal, que rescindiu o seu contrato em agosto. O atacante, revelado pelas categorias de base do Fluminense, também passou por Noroeste e Santos.

No Atlético-PR, Rodrigo Tiuí vai disputar uma vaga no ataque com Patrick, Wallyson, Geílson, Rafael Moura, Wesley, Zulu e Alex Mineiro.