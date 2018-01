Atlético-PR acerta venda de Fernandinho A diretoria do Atlético-PR confirmou, neste sábado, a venda do meia Fernandinho para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O negócio foi fechado em torno de 8 milhões de euros e o jogador, de 20 anos, já se desligou oficialmente da equipe paranaense. Os dirigentes revelaram que Fernandinho já estava acertado com o clube ucraniano desde fevereiro, mas um acordo permitia a permanência do meia no Paraná até o término da Copa Libertadores da América - competição na qual o Atlético ficou em segundo lugar. Na Ucrânia, Fernandinho não estará sozinho. O Shakhtar, atual campeão nacional, conta com mais três brasileiros: Elano, ex-Santos, e seus ex-companheiros Jádson e Ivan.