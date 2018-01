Atlético-PR ainda atrás da 1.ª vitória Animado pela classificação às semifinais da Libertadores da América, o Atlético Paranaense tenta a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo, com vistas a deixar a lanterna da competição, com apenas 1 ponto. "Com o trabalho e a capacidade de nossos jogadores temos condições de vencer no Brasileiro também", assegurou o técnico Antônio Lopes. "A gente vem de um grande jogo contra o Santos e temos que colocar a mesma motivação", disse o atacante Lima. O técnico pretende divulgar os titulares apenas momentos antes do jogo, marcado para as 18h10, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. O que é certo é o desfalque do zagueiro Marcão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mas o volante Alan Bahia está retornando, depois de cumprir suspensão na Libertadores e se recuperar de uma contusão. É provável que o meia Fernandinho, que entrou no final do jogo contra o Santos, depois de 60 dias parado, fique novamente no banco, recuperando aos poucos a condição física.