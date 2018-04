Atlético-PR altera ataque para voltar a fazer gols Sem vencer há três jogos - um deles pela Copa Sul-Americana, no empate em casa com o Botafogo -, o Atlético Paranaense quer pôr fim a esse jejum neste domingo diante do xará mineiro, às 16 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 28 pontos, o time de Curitiba luta para se afastar da zona de risco.