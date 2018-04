Atlético-PR anuncia acerto com o meia Héverton

O Atlético-PR anunciou nesta quinta-feira o acerto com o meia Héverton, que estava na Portuguesa, por empréstimo. O jogador chegou ao clube pela manhã para realizar exames médicos e assinará contrato até o final desta temporada.

Héverton estava no clube paulista desde 2008 e lá passou por diversas polêmicas. Em janeiro deste ano, o meia pediu para ser negociado, o que foi negado pela diretoria. No último domingo, após a derrota por 3 a 2 para o São Paulo, na qual marcou os dois gols de seu time, foi agredido por torcedores nos vestiários do Canindé.

Aos 25 anos, o jogador chega ao oitavo clube de sua carreira. Ele foi revelado pelo Guarani, em 2003, passou pelo Ankaragucu, da Turquia, pela União Barbarense, até chegar na Ponte Preta, onde se destacou e despertou o interesse do Corinthians. Participou da campanha do rebaixamento da equipe, em 2007 e, sem espaço, foi negociado com o Vitória, em 2008. Após uma rápida passagem pela Bahia, chegou à Portuguesa, no mesmo ano.