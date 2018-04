Atlético-PR anuncia contratação de Bruno Mineiro A diretoria do Atlético Paranaense chegou a um acordo com o América Mineiro e acertou nesta quinta-feira a contratação do atacante Bruno Mineiro. Na negociação, o time curitibano adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador, que assinou contrato por três anos com o clube.